E’ JOE BIDEN IL 46° PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI. E Kamala Harris prima vicepresidente della storia. Bocciato il tentativo di Trump di impedirglielo facendo presentare ricorsi per “brogli” elettorali bocciati dalla magistratura

Joe Biden è il 46° presidente degli Stati Uniti. Vincendo anche in Pennsylvania, ha raggiunto finora (con lo spoglio ancora in corso) i 284 “grandi elettori”, cioè 14 in più dei 270 che ne occorrono per vincere le elezioni, ma forse il vantaggio su Trump potrebbe aumentare ancora consolidando ulteriormente la quota di consenso popolare che lo portano ad essere il candidato democratico più votato nella storia degli Stati Uniti. Prima del raggiungimento di questo traguardo era stato bocciato dalla Commissione Elettorale il tentativo di Trump di far invalidare le elezioni in un paio di stati con la insistita quanto ridicola accusa di brogli. (Nella foto Joe Biden con accanto la vice presidente Kamala Harris, prima donna ad assurgere a questo ruolo nella storia degli Stati Uniti)