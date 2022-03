E’ di un’attrice hard, Carol Maltesi (in arte Charlotte Angie), il corpo fatto a pezzi e gettato in un sacco a Borno (Brescia. L’omicida (un impiegato di banca) ha confessato: aveva tenuto per mesi il cadavere in un congelatore

E’ dell’attrice hard milanese Carol Maltesi, in arte Charlotte Angie, 25 anni, il cadavere fatto a pezzi e trovato il 21 marzo in alcuni sacchi neri la settimana scorsa a Borno, in provincia di Brescia. Ed è stato anche arrestato dai carabinieri l’omicida: un suo amico e vicino di casa di 43 anni, impiegato di banca. Che ha confessato di aver conservato il cadavere della donna, dopo averlo fatto a pezzi, in un congelatore per alcuni mesi e poi gettato in un dirupo. Nei confronti dell’uomo, residente in provincia di Milano, i carabinieri del Comando provinciale di Brescia e della Compagnia di Breno hanno eseguito stanotte alle 4,30 un provvedimento di fermo emesso dal pm di Brescia, Lorena Ghibaudo. È accusato di omicidio volontario aggravato, distruzione e occultamento di cadavere.