E’ bagarre sui 5 parlamentari che hanno chiesto il bonus di 600€ riservato ai titolari di partita Iva in difficoltà dopo il Covid. l’Inps non può dare i nomi. Chi attacca e chi si difende

di ENNIO SIMEONE – Prima lo scandalo, poi le scusanti, poi ancora le giustificazioni, infine la strumentalizzazione politica alla rovescia. Intanto l’Inps ribadisce di non poter fornire i nomi dei 5 parlamentari (a quanto si dice: 3 leghisti, un cinquestelle e 1di Italia Viva) che hanno chiesto il bonus di 600 euro destinato ai titolari di partita Iva che hanno subìto un mancato introito dalla loro attività privata a causa del coronavirus, benché percepiscano 13mila euro al mese di indennità parlamentare. E c’è chi – come il solito Salvini (ma non è il solo) – tenta addirittura di capovolgere la frittata per… scaricare sul governo la responsabilità degli imbroglioni. L’Inps è bloccato dalle norme sulla privacy e allora lop squallido scaricabarile è facile.

Ma cerchiamo di ricostruire, per quel che si può, la squallida vicenda. La prima cosa accertata è che sarebbero 3 e non 5 i parlamentari che avrebbero ottenuto il sussidio, perché due non lo avrebbero ricevuto benché lo avessero chiesto. Si ipotizza, ora, per conoscerne i nomi, di convocare formalmente il presidente dell’Inps, Tridico, perché dica i nomi davanti a una commissione parlamentare.

Intanto arrivano giustificazioni o motivazioni da altri politici chiamati in causa: sono consiglieri comunali o regionali e sindaci di piccoli centri, che fanno presente di non aver certo gli emolumenti di deputati e senatori, ma solo modestissime indennità che non consentono di vivere senza l’attività professionale. E con nome e cognome firmano messaggi raccontando la loro ben diversa verità. Tra queste persone si segnalano Anita Pirovano, della lista progressista a Milano; Jacopo Zannini della lista L’altra Trento a sinistra; Franco Mattiussi, consigliere di Forza Italia in Friuli Venezia Giulia. ‘Non viviamo di politica’, dicono.

C’è però chi non si arresta davanti a queste giustificazioni, come il ministro pentastellato Di Maio, che di tutta l’erba un fascio e dice che i richiedenti abusivi dei 600 euro “hanno remato contro il Paese nel momento più difficile. Hanno offeso la nostra bandiera, hanno offeso la memoria di chi non ce l’ha fatta. Hanno macchiato il nome dell’Italia nel mondo ed è giusto che paghino. Non possono e non devono passarla liscia”.

Sulla stessa linea, ma più moderatamente, il presidente leghista del Veneto, Luca Zaia, il quale commenta: “Il sentiment è pesante, i cittadini dicono fuori i nomi . E penso che i cittadini debbono essere ascoltati. Se iniziamo a trincerarci dietro alla privacy – ammette – non ne veniamo più fuori. E resta questo sospetto strisciante tra tutta la comunità, e mi metto nei panni dei cittadini che potrebbero avere il sospetto, quando si trovano davanti un amministratore, se questo è uno del bonus oppure no”, col pericolo poi che ci sia “una caccia all’untore. Non vorrei che con la scusa della privacy qualcuno scappa anche dalla ‘conta’. Non esprimo giudizi perchè ognuno avrà la sua giustificazione , le sue motivazioni”. Zaia fa sapere di aver “già chiesto ai consiglieri veneti di darmi un ragguaglio, e spero che in giornata abbia questo censimento, poi a cascata ci saranno gli altri amministratori. Ci mettiamo poco a fare una sorta di ‘me too’ al contrario. Nel mio partito il segretario è stato chiaro indicando la sospensione che apre uno scenario peggiore. La sospensione – spiega – è già un atto importante: si chiede di fare un passo a lato. E visto il fronte delle candidature, vuol dire perdere quel treno. Se fosse per me quella persona non la candiderei”.

Zaia non si è accorto che il suo segretario, cioè Salvini, sta dando la colpa dell’accaduto…al governo, che avrebbe scritto male il decreto. Un po’ lo stesso argomento di Sabino Cassese, illustre giurista ed ex presidente della Corte Costituzionale, che nei talkshow si è assunto ormai il ruolo di anti-Conte (quasi una missione, complimenti, alla faccia della obiettività).

Infine Italia Viva di Renzi: “Nessun nostro parlamentare ha ricevuto il bonus. Sarà nostra cura difenderci in tutte le sedi da chi sostiene il contrario”, proclama all’Ansa il vicepresidente della Camera e presidente di Italia Viva, Ettore Rosato. Il quale, però, deve smentire non solo che un parlamentare di Italia Viva abbia riscosso quel bonus, ma che lo abbia chiesto: questo è l’importante. E invece parte all’attacco dell’incolpevole presidente dell’Inps, arrivando ad affermare: «Questo modo di fare servizio pubblico da parte dell’Inps è barbaro. Sarà nostra cura difenderci in tutte le sedi da chi sostiene il contrario». In che cosa consista la “barbarie” dell’Inps non è dato sapere. Nel rispettare l’obbligo della privacy?