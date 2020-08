Duri attacchi di Michelle Obama e Bernie Sanders a Trump nella convention democratica a sostegno del duo Biden-Kerala

“Ovunque guardiamo questa Casa Bianca vediamo caos, divisione e totale carenza di empatia”. Lo ha detto Michelle Obama nel suo discorso alla convention democratica americana, attaccando il presidente Donald Trump a sostegno di Joe Biden e Kamala Harris.

“Conosco Joe Biden: è un uomo profondamente perbene” che “sa ascoltare”, che “dirà la verità” e che “crede nella scienza”, ha aggiunto l’ex first lady nel suo discorso. “Joe è stato un magnifico vicepresidente” e come presidente “farà piani intelligenti, gestirà buoni team e governerà come qualcuno che ha vissuto una vita che tutti noi possiamo riconoscere”, ha proseguito la moglie dell’ex presidente Barack Obama. L’economia Usa e’ allo sbando “a causa del virus che questo presidente ha minimizzato troppo a lungo”, ha detto Michelle. Donald Trump e’ “il presidente sbagliato per il nostro Paese” e’ “chiaramente in una situazione piu’ grande di lui”.

Donald Trump è una “minaccia alla nostra democrazia”. Lo ha affermato a sua volta l’altro esponente della opposizione a Trump Bernie Sanders – che ha conteso a Biden (nella foto con la candidata a sua vice presidente, Kamala Harris) la candidatura per i democratici e ora ne è divenuto forte sostenitore – intervenendo alla convention democratica. Il presidente sta spingendo il “paese verso l’autoritarismo”, aggiunge Sanders. “Questa è l’elezione più importante della nostra storia moderna”: “siamo alle prese con una crisi sanitaria e un collasso economico senza precedenti dalla Grande Depressione”.