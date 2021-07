DURERA’ TRE GIORNI L’ADDIO A RAFFAELLA CARRA’: il programma delle esequie. Tante richieste di dedicarle luoghi dello spettacolo che l’hanno avuta protagonista

Durerà tre giorni l’addio a Raffaella Carrà: oggi, 7 luglio, con un corteo funebre che prenderà il via alle 16 dalla sua abitazione romana fino al Campidoglio, facendo tappa nei luoghi simbolo che l’hanno vista protagonista: l’ Auditorium del Foro Italico (largo Lauro de Bosis), la sede Rai di di Via Teulada 66, il Teatro delle Vittorie, la sede Rai di Viale Mazzini 14 . In Campidoglio (Sala della Protomoteca) avverrà l’apertura della camera ardente dalle ore 18 a mezzanotte, per poi proseguire domani dalle ore 8 alle 12 e poi dalle ore 18 a mezzanotte. Venerdì 9 alle 12 presso la chiesa di Santa Maria in Ara Coeli, sempre su Piazza del Campidoglio, la funzione funebre. Sergio Iapino, a lungo compagno, amico e collaboratore, ha chiesto a tutti i suoi fan, in Italia, nel mondo, nelle chiese dei piccoli paesini come in quelle delle grandi città, di darsi appuntamento, per “offrire tutti insieme l’ultimo saluto virtuale a Raffaella”.

Intanto continua la valanga di messaggi di affetto, alcuni accompagnati da proposte perché siano intitolati a Raffaella dei luoghi che l’hanno vista protagonista, come quella di Milly Carlucci e da Mogol (Giulio Rapetti, anche in veste di presidente Siae) la richiesta di intitolarle l’Auditorium Rai del Foro Italico. Intanto i saluti per Raffaella Carrà continuano nelle maniere più originali: fra gli altri, sulla spiaggia di uno stabilimento balneare di Marina di Pietrasanta (Lucca), in Versilia è stata tracciata a caratteri cubitali la scritta “Ciao Raffaella”; in Argentina è diventato virale (ha già oltre mezzo milione di visualizzazioni) un video, rilanciato dal presentatore televisivo e radiofonico Javi Fernandez, in cui sono riprese persone comuni che ballano e cantano al ritmo di ‘Fiesta” e la Figc ha chiesto e ottenuto dalla Uefa di inserire nella playlist utilizzata per il riscaldamento prepartita degli Europei 2021, Italia – Spagna, ieri sera a Wembley, una delle sue canzoni più amate, ‘A far l’amore comincia tu’. Laura Pausini chiede di dedicarle una giornata di lutto nazionale.

Non sono mancati inoltre gli omaggi floreali (consegnati spesso al portiere) lasciati davanti al comprensorio dove abitava da oltre 40 anni la conduttrice: da Paola Saluzzi che ha portato un grande girasole, a due fans quarantenni con un bouquet di rose e fiorellini gialli: “Era il colore che amava -hanno spiegato -.Siamo rimasti sconvolti alla notizia, ci ha accompagnato per tutta la vita con i suoi programmi”. E’ arrivato anche Massimo Lopez: “”Mi dispiace tantissimo proprio perché i ricordi sono tanti. Abbiamo avuto con lei dei bei trascorsi, come Trio è stata la prima ad ospitarci in una trasmissione televisiva. Ricordo la sua eleganza, la sua classe, l’amicizia, la disponibilità, la gentilezza, mi manca tantissimo -ha spiegato l’attore -. Mancherà un grande punto di riferimento, è un altro modello importante che se ne va. Mancherà a tutti, ai piccoli e grandi alle persone più anziane, a tutto il suo pubblico che l’ha tanto amata”. Per Adolfo, il giornalaio di Piazza Giuochi Delfici, che da decenni aveva la conduttrice come cliente (“qui alcuni di noi sapevano che stava male”), Raffaella Carrà “è per la tv quello che Mina è per la musica o Alberto Sordi per il cinema – ha detto -. Era poi una persona molto gentile, mancherà a tutti”.

Questo nel dettaglio il programma delle esequie: Mercoledì 7 luglio: ore 16.00 partenza corteo funebre da Via Nemea 21. Il corteo farà le seguenti tappe, dove si fermerà un minuto per il pubblico saluto all’artista: – Auditorium RAI del Foro Italico (largo Lauro de Bosis) – RAI di Via Teulada 66 – Teatro delle Vittorie – RAI di Viale Mazzini 14 – Campidoglio (Sala Protomoteca). L’ingresso sarà dalla Cordonata e poi, attraverso Piazza del Campidoglio e la scalinata del Vignola, accesso alla Sala Protomoteca. – Giovedi 8 luglio la camera ardente sarà aperta dalle ore 08.00 alle 12.00 e poi dalle ore 18.00 a mezzanotte. Venerdì alle ore 12 si terrà la funzione funebre presso la chiesa di Santa Maria in Ara Coeli, sempre su Piazza del Campidoglio.