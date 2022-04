Dramma Cristiano Ronaldo e Georgina: “Annunciamo la morte del nostro bimbo. E’ il più grande dolore che un genitore possa provare”

Dramma per Cristiano Ronaldo e la sua compagna. Il fuoriclasse portoghese ha comunicato infatti attraverso i suoi canali social, la perdita di uno dei due gemelli che Georgina stava dando alla luce: “E’ con la più profonda tristezza che annunciamo la scomparsa del nostro bambino. E’ il dolore più grande che un genitore possa provare. Solo la nascita della nostra bambina ci dà la forza di vivere questo momento con un po’ di speranza e felicità”. CR7 ha poi chiesto di rispettare la sua privacy in un momento molto difficile.

Il drammatico post di Ronaldo (nella foto in inglese). Il fuoriclasse portoghese ha poi continuato scrivendo: “Ringrazio i dottori e le infermiere per le cure prestate e il supporto. Siamo tutti devastati per questa tragedia e chiediamo gentilmente privacy in questo momento tanto difficile. Nostro piccolo bambino sei il nostro angelo, noi ti ameremo sempre”.Un dramma che ha colpito tutto il mondo dello sport e non solo.

Solidarietà social. Immediati sono arrivati su tutti i social network messaggi di cordoglio e vicinanza a Cristiano e Georgina. Amici, colleghi, fan, gente comune. E, chiaramente non sono mancate parole di conforto da parte dei suoi club, iniziando da quello in cui gioca, il Manchester United: “Il tuo dolore è il nostro dolore”. Mentre il suo ex club, il Real Madrid, in un comunicato ufficiale scrive: “Ci uniamo al dolore del nostro amato Cristiano e della sua compagna Georgina Rodriguez: a loro tutta il nostro affetto e la nostra vicinanza”.