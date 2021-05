Donna trovata morta in un cassonetto a Bologna. Il fidanzato e suo connazionale trovato impiccato in casa

I l corpo di una donna di 31 anni, originaria del Camerun, è stato trovato a Bologna in un cassonetto di viale Togliatti. Quando gli inquirenti sono andati a casa del fidanzato e suo connazionale, di 43 anni, lo hanno trovato impiccato. La giovane non era rientrata a casa dopo una serata passata fuori. Le coinquiline hanno dato l’allarme, poi c’è stato il ritrovamento. Sono in corso le indagini della squadra mobile per ricostruire i fatti.