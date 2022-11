Donna kamikaze si fa esplodere nel centro di Istanbul: 6 passanti uccisi, 81 i feriti. Erdogan vieta la pubblicazione delle foto

TEMPI SUPPLEMENTARI/ La Serie A chiude i battenti e va in pausa fino al 2023: ora spazio ai Mondiali in Qatar, un’anomalia storica. Troppe le incognite in vista della ripresa di gennaio. Milan, Juventus e Inter a caccia del Napoli, “lepre” in fuga. In calo la Dea e le due romane, Verona fanalino di coda

