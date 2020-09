Don Roberto Malgesini (foto), ‘prete degli ultimi’, 51 anni, è stato ucciso questa mattina in centro a Como. A sferrare le coltellate mortali sarebbe stato un senzatetto di origini straniere con problemi psichici che si è poi costituito ai carabinieri. Don Malgesini era conosciuto in città per il suo impegno a favore degli migranti.

Il vescovo Oscar Cantoni è arrivato sul luogo dell’ omicidio, dove si era recato per le indagini il sostituto procuratore Massimo Astori.