DIAVOLO SPENTO, DEA BEFFATA/ Champions League, andata dei play off. A Rotterdam, i “Fab Four” del Milan sono “Flop Four” e il Feyenoord ringrazia. Bruxelles: l’Atalanta paga un rigore assurdo concesso dal mediocre arbitro turco Meler e al termine Gasperini è una furia

di FABIO CAMILLACCI/ Mercoledi nero per le altre due squadre italiane impegnate negli spareggi di Champions League. Milan e Atalanta sconfitte in trasferta nelle sfide di andata. A Rotterdam, più che “Fab Four” è “Flop Four”. Maignan condanna un brutto Diavolo: finisce 1-0 per il Feyenoord. Non incide e cade il Milan dei “Fantastici Quattro” Gimenez, Leao, Joao Felix e Pulisic. D’altronde, il calcio è soprattutto equilibrio in campo: la collezione di figurine non funziona mai. Al De Kuip decide un gol di Paixao. Atalanta beffata e penalizzata in Belgio da un rigore assurdo concesso al 92′ dal pessimo arbitro turco Meler. Club Brugge avanti al 15′ con Jutglà, pari di Pasalic in chiusura di primo tempo. Al 94′ poi Nilsson trasforma il penalty fischiato per una presunta sbracciata di Hien sullo stesso attaccante svedese.

Feyenoord-Milan 1-0. Squadra di Sergio Conceiçao sorpresa dal gol lampo di Igor Paixao dopo soli tre minuti di gioco; una rete favorita dalla papera di Maignan. Non pervenuti: nè il grande ex di turno, il messicano Santiago Gimenez, nè il talento portoghese Joao Felix. Entrambi, schierati dall’inizio dall’allenatore milanista, non sono stati capaci di abbattere il muro olandese. Anzi, i padroni di casa per l’intera prima frazione di gioco hanno messo in grande difficoltà il Milan: solo la traversa, infatti, ha negato la doppietta a Paixao. Nella ripresa il Feyenoord ha abbassato ritmo e baricentro ma i meneghini non sono riusciti a trovare il pareggio. Il match di ritorno è in programma a San Siro martedi 18 febbraio. Bisognerà vincere con due gol di scarto per volare agli ottavi di finale.

Club Brugge-Atalanta 2-1. Al Jan Breydel Stadium, sblocca la partita una rete di Jutglà: destro vincente dopo un errore del tandem Hien-Posch. Pasalic al 41′ segna di testa il gol del pareggio. Il pari sarebbe stato il risultato più giusto e, invece, il direttore di gara s’inventa un calcio di rigore per i padroni di casa in pieno recupero. Davvero una beffa per la Dea che adesso dovrà vincere con due gol di scarto a Bergamo il prossimo 18 febbraio. Al termine, mister Gasperini (nella foto) è furioso e dichiara: “Con questi rigori non è più calcio. Ormai tutti puntano a rubacchiare. Evidentemente le decisioni arbitrali italiane contagiano anche l’Europa. Tutti ora hanno un’idea sui falli completamente diversa”. Come dargli torto?