DIARIO CORONAVIRUS/ Dal “paziente uno” di Codogno al triste “sorpasso” sulla Cina

(servizio Ansa)– E’ passato un mese dalla notizia del primo contagiato da Coronavirus in Italia, il cosiddetto ‘Paziente uno‘. Da allora si è assistito ad un’escalation della diffusione dell’infezione e, parallelamente, si sono susseguite le misure adottate dal Governo per frenarne la corsa.

Prima del 21 febbraio, il Covid-19 in Italia riguardava la coppia di cinesi in vacanza (nella foto, scattata all’ospedale Spallanzani di Roma dopo la guarigione) e i nostri connazionali di ritorno dalla Cina messi in quarantena alla Cecchignola.

21 FEBBRAIO – E’ da poco passata la mezzanotte del 20 quando l’assessore al Welfare della Regione Lombardia dà la notizia di un 38enne positivo al Covid-19 ricoverato all’ospedale di Codogno (Lodi). Nel corso della giornata saliranno a 15 i contagiati in Lombardia. E sempre il 21 si scopre un altro focolaio del virus, a Vo’ Euganeo (Padova). In Veneto c’è anche il primo morto, un 78enne in ospedale a Padova. Sarà il primo di una lunga serie.

22 FEBBRAIO – Si allarga la popolazione dei contagiati ed il Governo prende con un decreto approvato nella notte le prime “misure speciali” per arginare la diffusione del virus, per ora limitate alle aree-focolaio, il Lodigiano e Vo’, 11 comuni in tutto: dal divieto di allontanamento e di ingresso con sanzioni penali per chi viola le prescrizioni, allo stop alle gite scolastiche in Italia e all’estero, alla chiusura di scuole, negozi e musei.

25 FEBBRAIO – Il contagio si allarga ad altre regioni: i contagiati salgono a 328, 11 le vittime ed il Governo attua una nuova stretta con un secondo decreto, pubblicato il giorno dopo in Gazzetta Ufficiale, che sostanzialmente estende ad Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria, le misure in vigore per gli 11 comuni-focolaio.

4 MARZO – Non si arresta il contagio: le vittime sfondano quota 100 ed il premier Giuseppe Conte firma un nuovo decreto che prevede lo stop fino al 15 marzo per università e scuole in tutta Italia. Forti restrizioni anche per teatri, cinema e tutte le manifestazioni in cui ‘non sia possibile garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro’.

7 MARZO – Nella notte tra il 7 e l’8 marzo ancora un decreto per vietare ogni spostamento in Lombardia e in quattordici province di Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Marche. Nella notte c’è la ‘fuga’ verso il Sud da diverse città del Nord, con assalto ai treni.

11 MARZO – Un altro decreto, con lo slogan ‘Io resto a casa‘, estende a tutto il territorio nazionale quanto previsto per le ‘zone rosse’. L’Italia è in clausura.

12 MARZO – Si supera la quota dei mille morti, i malati sono quasi 13mila.

18 MARZO – A Bergamo non c’è più posto nei cimiteri e fanno il giro del mondo le immagini dei camion dell’Esercito che trasportano le salme verso altre regioni. Intanto, il Governo vara il decreto ‘Cura Italia‘, con una nuova serie di misure – molte economiche – per l’emergenza.

19 MARZO – Con 3.405 vittime, l’Italia supera la Cina nella conta dei morti per il Covid-19. I positivi sono diventati oltre 33mila.