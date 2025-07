DELITTO DI GARLASCO/ Incidente probatorio: confermati i risultati di 18 anni fa. I consulenti: “E’ di Chiara Poggi il sangue trovato sul tappetino del bagno e sulle scale”. Un testimone: “Nel canale anche un paio di scarpe con la suola a pallini”

Aggredì una donna per rubarle la collana d’oro che portava al collo, per rivenderla e comprare della droga, e la vittima, a causa delle ferite riportate, è morta quattro giorni dopo in ospedale. Perciò la Procura di Ragusa ha contestato a Sergio Giuseppe Aiello, 25 anni, l’accusa di omicidio e il […]