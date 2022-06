di FABIO CAMILLACCI/ Italia presa a pallonate dall’Argentina. A Wembley, la sfida per la neonata “Supercoppa Maradona” contro l’Argentina finisce 3-0 per la nazionale Albiceleste. La favola di Euro 2020 è veramente finita: un’altra brutta botta per gli azzurri dopo la mancata qualificazione ai Mondiali del 2022 in Qatar. Nel […]