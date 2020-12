Dall’ultimo sondaggio de La7 un dato costante: in calo i partiti che attaccano Conte (o che gli creano problemi)

Per avere un’idea delle intenzioni di voto degli italiani in questo momento diamo uno sguardo all’ultimo sondaggio politico settimanale de La7, quello di lunedì 21 dicembre. Scorrendo la tabella si nota un dato in particolare: tutti i partiti che attaccano frontalmente il governo Conte perdono qualcosa in percentuale rispetto alla settimana precedente. I più penalizzati sono la Lega di Salvini e Italia Viva di Renzi. Ma ha un calo anche il M5s in conseguenza delle fratture e delle defezioni nel sostegno a Conte.

Lega 23,4 % (-0,5)

Pd 20,4 % (+0,3)

Fratelli d’Italia 16,7 % (-0,1)

M5s 14,3 % (-0,5)

Forza Italia 6,3% (+0,4)

Azione (Calenda) 3,7% (-0,1)

Sinistra 3,6 % (+0,3)

Italia Viva di Renzi 2,8 % (-0,3)

Più Europa 2,4 % (+0,3)

Verdi 2,0 % (-0,1)

Cambiamo di Toti 1,2 % (+0,2)

Altre liste 3,2 % (+0,1)