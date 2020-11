COVID IN ITALIA/ Aggiornamento al 6 novembre/ 37.809 i nuovi contagi su 234.245 tamponi (con indice del 16,14%). Le persone decedute sono 446

Nuovo record di casi Covid oggi in Italia dall’inizio della pandemia con 37.809 nuovi positivi su 234.245 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Il rapporto positivi/tamponi è arrivato al 16,14%, quasi un punto più di ieri. Le persone decedute sono ben 446 (era da aprile che non si registravano numeri simili). Complessivamente, così, è arrivato a 862.681 il numero totale dei contagiati in Italia dall’inizio dell’epidemia, mentre il totale dei morti è arrivato alla cifra di 40.638.

Sono dunque 499.118, con un incremento rispetto a giovedì di 26.770, gli attualmente positivi al Covid in Italia. Di questi, 24.005 sono ricoverati nei reparti ordinari (749 più di ieri), 2.515 sono in terapia intensiva, con un incremento di 124 nelle ultime 24 ore, e 472.598 sono in quarantena (25.897 in più). Dall’inizio della pandemia sono invece 322.925 le persone dimesse o guarite, con un incremento nelle ultime 24 ore di 10.586.

REGIONI. Con 46.401 tamponi eseguiti è di 9.934 il numero di nuovi positivi in Lombardia (la regione che detiene il triste primato su scala nazionale) con un rapporto pari al 21,4%. E’ salito a 570 il numero di pazienti in terapia intensiva:(+48) e a 5.563 (+245) quello dei ricoverati Covid negli altri reparti. I decessi sono stati 131, per un totale di 18,118.

Per quanto riguarda le province lombarde, a Milano sono stati segnalati 4296 casi, di cui 1763 in città., a Varese 1.124, a Monza 968, a Como 941, a Brescia 569, a Pavia 408, a Bergamo 362, a Lecco 338, a Mantova 254, a Cremona 237, a Lodi 103 e a Sondrio 94.