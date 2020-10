COVID/ Aggiornamento al 25 ottobre/ In Italia superati i 21mila contagi nonostante gli oltre 15mila tamponi in meno effettuati/ Record di infetti nel mondo, oltre 50mila i casi in Francia

Nuovo balzo dei contagi per Covid che per la prima volta dall’inizio dell’emergenza superano quota 20mila in un giorno: secondo i dati del ministero della Salute sono stati registrati 21.273 nuovi casi nelle ultime 24 ore con 161.880 tamponi, oltre 15.700 meno di ieri. In calo invece l’incremento del numero delle vittime: 128 nelle ultime 24 ore (ieri erano 151) che portano il totale a 37.338.

Complessivamente i contagiati dal virus – comprese le vittime e i guariti – sono 525.787. Tra le regioni è ancora la Lombardia a far segnare il numero più alto di nuovi casi: 5.762, praticamente più di un nuovo contagiato su 4 è nella regione più colpita dalla pandemia. Altre sei regioni, insieme alla Lombardia, hanno aumenti a quattro cifre: Campania (+2.590), Piemonte (+2.287), Toscana (+1-.863), Lazio (+1.541), Veneto (+1.468) e Emilia Romagna (+1.192). Le sette regioni insieme hanno poco più del 78% dei nuovi casi.

Tra i positivi al tampone ci sono anche l’addetto stampa del presidente della Repubblica, dottor Giovanni Grasso, e l’addetto stampa del presidente del Consiglio, dottor Rocco Casalino, che è in isolamento.

Sui disordini, che hanno visto protagoniste alcune centinaia di persone, tra cui militanti militanti di Forza Nuova, indaga la Procura di Roma. Secondo quanto si è appreso, sono circa dieci le persone tra arrestati e denunciati dalla polizia. Gli agenti avrebbero identificato anche un’altra decina di persone. I pm di piazzale Clodio, coordinati dal procuratore Michele Prestipino, hanno seguito costante l’evolversi di quanto accaduto nella zona di piazza del Popolo e ora attendendo le informative dalla forze dell’ordine anche per verificare eventuali collegamenti con quanto avvenuto la notte precedente a Napoli. Danneggiamento e violenza privata i profili penali che potrebbero essere valutati dagli inquirenti.

NEL MONDO

Record di nuovi casi di covid nel mondo per il terzo giorno consecutivo, secondo i dati dell’Organizzazione mondiale della Sanità. Sono stati 465.319 i contagi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore, più dei 449.720 di venerdì e i 437.247 di giovedì. In totale sono 42,3 milioni i casi di Covid nel mondo dall’inizio della pandemia e quasi 1,15 milioni le persone morte, di cui 6.570 nelle ultime 24 ore. Quasi la metà dei nuovi casi di oggi sono stati registrati in Europa, che ha registrato un record di 221.898 casi in un giorno.

Nuovo record di casi di covid in Francia, dove, nelle ultime 24 ore, ne sono stati registrati oltre 50.000. Lo ha annunciato il ministero della Sanità.

Sono 11.176 i nuovi casi confermati di covid in Germania, un dato che porta il totale a 429.181. E’ quanto riporta il Robert Koch Institute. Le nuove vittime sono state 29 per un totale di 10.032.

Sono oltre un milione i casi in Colombia. Lo ha reso noto il ministero della Sanità.

Il governo spagnolo ha dichiarato lo stato d’emergenza sanitaria in tutto il Paese per fronteggiare il nuovo picco di casi di coronavirus. Lo ha annunciato il premier Pedro Sanchez. Il nuovo stato d’allerta sanitaria varato in Spagna per fronteggiare l’emergenza coronavirus prevede il coprifuoco dalle 23 alle 6 del mattino in tutta la Spagna tranne che alle isole Canarie. Lo stato d’emergenza durerà 15 giorni ma il premier Pedro Sanchez ha già detto che la sua intenzione è di prolungarlo fino al 9 maggio 2021. “La nostra proposta, che dovrà essere discussa, sarà di prolungare lo stato di allarme per sei mesi, fino al 9 maggio”, ha sottolineato il premier parlando in diretta televisiva.