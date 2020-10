COVID IN ITALIA/ Aggiornamento al 19 ottobre: 9.338 i nuovi contagi (il giorno precedente erano stati oltre 11mila)

I casi di positività al coronavirus in Italia sono scesi oggi sotto quota 10mila (ieri erano più di 11mila). Nelle ultime 24 ore i contagiati sono stati 9.338. Si tratta del primo calo da una settimana, anche se i tamponi effettuati sono stati inferiori: 98.862. I deceduti sono 73. Lo rende noto il bollettino del ministero della Salute.

Sale al 9,44% l’incidenza del numero di persone risultate positive rispetto al numero complessivo di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Sono 134.003 le persone attualmente positive al Covid in Italia. Di queste, sono 7.676 (+545) le persone ricoverate nei reparti ordinari mentre 797 (+47) sono in terapia intensiva: 113 in Lombardia, 111 nel Lazio, 85 in Campania e 72 in Sicilia. I decessi hanno raggiunto quota 36.616 (+73) e i guariti sono in tutto 252.959 (+1498). Il totale delle persone contagiate in Italia dall’inizio dell’epidemia è di 423.578.