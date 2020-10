COVID IN ITALIA/ Aggiornamento al 17 ottobre: 10.925 nuovi contagi, le regioni più colpite sono sempre la Lombardia e la Campania/ COVID NEL MONDO: oltre 400mila nuovi contagi in un giorno, 32.457 in Francia

Ancora un altro giorno di aumento dei contagi di Covid in Italia: sono 10.925 secondo il bollettino del Ministero della Salute. Rispetto a ieri, quando si era superata quota diecimila (10.010), sono 915 in più. I decessi sono stati 47, in calo rispetto ai 55 di ieri. A bilanciare questi numeri va segnalato che nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 165.837 tamponi, nuovo record da inizio pandemia. L’incidenza con il numero di positivi è del 6,6%. In aumento le persone ricoverate in terapia intensiva (+67), che ora sono in totale 705. I ricoveri sono 6.617 (+439), mentre i malati in isolamento domiciliare sono 109.613 (+9.117). Gli attualmente positivi sono 116.935 (+9.623). I decessi hanno raggiunto la cifra di 36.474 (+47). I guariti sono 249.127 (+1.255).

LA LOMBARDIA è sempre la regione più tartassata dal virus. Qui oggi sono 2.664 i nuovi positivi con 29.053 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 9,1%, in crescita rispetto a ieri (7,9%), quando c’erano stati 2.419 contagiati con 1.500 tamponi in più. Sono 13 i decessi per un totale di 17.057 morti in regione dall’inizio della pandemia. Crescono sia i ricoveri in terapia intensiva (+25, 96), sia quelli negli altri reparti (+109, 943).

Milano è sempre la provincia più colpita con oltre metà dei casi (1.388, di cui 634 a Milano città), ma sono in forte crescita anche Monza e Brianza (286), Varese (218) e Como (171), tre province che avevano avuto pochissimi casi nella prima ondata.

IN CAMPANIA nuovo aumento: 1.410 rispetto ai 1.261 casi di ieri.

Nuovo balzo in avanti per i positivi in Campania: 1.410 (1.343 asintomatici, 67 sintomatici) rispetto ai 1.261 del giorno precedente, su 14.704 tamponi. Non si registrano morti e i guariti del giorno sono 74. Sono i dati del bollettino di oggi dell’Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il totale dei positivi è di 24.443 unità mentre il totale dei tamponi è di 751.931. I posti letto di terapia intensiva occupati sono 75 su 110 complessivi, i posti letto di degenza occupati sono 817 su 840 complessivi.

COVID NEL MONDO

Nel mondo sono stati registrati oltre 400.000 nuovi casi di coronavirus in un solo giorno. Lo rileva il Guardian, riferendosi agli ultimi dati di venerdì. L’Europa, emersa nelle ultime settimane come il nuovo epicentro della pandemia, ha registrato una media di 140.000 casi al giorno nell’ultima settimana. Più casi quotidiani rispetto a India, Brasile, Stati Uniti messi insieme.

FRANCIA – Nuovo record di contagi in sole 24 ore: 32.427 secondo le cifre diffuse dalla Santé Publique, con un tasso di positività che si impenna al 13,1%. I tamponi sfiorano ormai i 200.000 giornalieri (196.805). I decessi sono stati, da ieri, 90, per un totale dal 1 marzo di 33.392.