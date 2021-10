COVID/ Aggiornamento al 26 giugno/ Oltre 4mila i nuovi contagi in Italia, 48 i morti

Continua purtroppo la lenta ascesa della curva epidemica di covid-19 in Italia, come risulta dai dati forniti al Ministero della Salute. Oggi risultano 4.054 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. I decessi sono 48, anche se, essendosi toccato un record dei tamponi effettuati (sono 639.745), il tasso di positività scende allo 0,6%. Ieri si erano registrati 2.535 nuovi casi, a fronte di 222.385 test effettuati. 30 i decessi, con un rapporto tra nuovi casi e tamponi eseguiti all’1,1%.

In crescita anche i ricoveri per covid nei reparti ordinari (+25) e i pazienti in terapia intensiva (+3), per un totale di 341 malati con 37 ingressi giornalieri. Sono 3.613 i guariti nelle ultime 24 ore dopo aver contratto il Covid. Il totale dall’inizio della pandemia è di 4.540.823.