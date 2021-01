COVID-19/ AGGIORNAMENTO AL 5 GENNAIO/ Cala di due punti (11,4%) l’indice di contagiosità, ma più alto il numero dei moti: 649 / In Germania prolungato il lockdown fino al 31 gennaio

Questi i dati di oggi, 5 gennaio, sull’andamento dell’epidemia da covid-19: su 135.106 persone alle quali è stato fatto il tampone 15.378 sono risultate positive. Quindi la percentuale dei nuovi contagiati è di 11,4%, con un calo, rispetto a ieri, di 2 punti. Più alto rispetto a ieri, invece, il numero dei morti: ben 649.

Inoltre da segnalare che sono 10 in meno i pazienti in terapia intensiva per il covid-19 in Italia, nel saldo quotidiano tra ingressi e uscite, secondo i dati del ministero della Salute. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 202, il totale dei ricoverati in terapia intensiva è ora di 2.569. Nei reparti ordinari sono invece entrati 78 pazienti in più nelle ultime 24 ore, portando il totale a 23.395.

MA CHE SUCCEDE NEGLI ALTRI PAESI? LE COSE VANNO PEGGIO CHE DA NOI

Ecco alcune situazioni: prendiamo quelle di due paesi ben più ricchi e attrezzati del nostro. La Germania – nel corso del vertice tra Merkel e i presidenti dei Laender (le nostre Regioni, ma con una autonomia maggiore) – ha deciso un prolungamento del lockdown fino al 31 gennaio con scuole e asili chiusi fino alla stessa data . Inoltre si starebbe concordando una limitazione degli spostamenti entro 15 chilometri nelle zone rosse ad alta incidenza del virus (superiore ai 200 nuovi contagi in 7 giorni ogni 10.000 abitanti). Inoltre, secondo quanto riferisce Tagesspiegel, si pensa di limitare gli incontri a un nucleo familiare più una sola.

In Inghilterra è confermato dal premier Johnson il terzo lockdown generale fino a febbraio in attesa che si abbiano i primi risultati della vaccinazione di massa.