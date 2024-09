LA CORSA ALLA CASA BIANCA/ Annuncio di Donald Trump: “Ho vinto io il primo duello tv, quindi non ce ne sarà un altro”. Ma i sondaggi premiano Kamala Harris. Effetto Taylor Swift per la candidata dem: 400.000 persone si registrano per votare

di MARIO MEDORI/ Game over: non ci sarà un altro duello televisivo tra Donald Trump e Kamala Harris. Lo ha fatto sapere lo stesso tycoon sul suo social Truth scrivendo: “Ho vinto io il primo duello, non ci sarà un terzo dibattito”. In tal modo, l’ex Presidente degli Stati Uniti ha incluso nel conteggio delle sfide anche il faccia a faccia con il Presidente in carica Joe Biden. Nel frattempo, dopo il duello tv di martedì, Kamala Harris rafforza di cinque punti il vantaggio sul candidato repubblicano.

La rivendicazione di The Donald. Come detto, annunciando che non ci sarà un altro dibattito con l’attuale vicepresidente USA, Trump rivendica di aver vinto quello di martedì e scrive: “Quando un pugile perde un combattimento, le prime parole che escono dalla sua bocca sono ‘voglio una rivincita’. I sondaggi mostrano chiaramente che martedì sera ho vinto il dibattito contro la compagna Kamala Harris, la candidata della sinistra radicale”.

La realtà però è ben diversa. Infatti, se pubblicamente Trump e il suo staff continuano a sostenere la vittoria nella sfida televisiva contro Kamala Harris, in privato i principali consiglieri del tycoon ammettono che è improbabile sia riuscito a convincere gli elettori indecisi a sostenerlo dopo una prestazione poco efficace.

Sondaggi favorevoli a Kamala Harris. Secondo l’ultima rilevazione Reuters-Ipsos, la candidata dem è in vantaggio su Trump con il 47% delle preferenze contro il 42%. Una crescita di cinque punti superiore a quella di quattro registrata nell’ultima rilevazione del 21-28 agosto. Inoltre, per il 53% degli interpellati, la Harris ha vinto il dibattito, mentre per il 24% il vincitore è Trump.

Effetto Taylor Swift. Decisivo per Kamala Harris il post con cui Taylor Swift si è schierata al suo fianco. Dopo l’endorsement della pop star per la candidata del Partito Democratico, 400mila persone si sono registrate per votare. Dafydd Townley, insegnante di politica americana all’università di Portsmouth con Newsweek, precisa però che molti Switfie avrebbero votato comunque per Kamala Harris.

I due candidati alla conquista degli Stati in bilico. La Harris è volata in North Carolina per due comizi, a Charlotte e Greensboro, le prime due tappe del tour “New Way Forward”. Lo staff della vicepresidente americana spiega che questo tour apre una fase più aggressiva della campagna elettorale. Kamala Harris si sposterà poi in Pennsylvania: altro Stato cruciale. Agenda fitta di impegni anche per Trump: un comizio a Tucson, in Arizona e un evento per la raccolta fondi in California.