CORONAVIRUS/ Per ore bloccata nel porto di Civitavecchia nave da crociera con migliaia di passeggeri per verificare un sospetto di contagio di una cittadina cinese. Gli ultimi dati su vittime e malati in Cina, dove sono stati rinviati eventi sportivi

I circa seimila passeggeri a bordo della nave “Costa Smeralda” della Costa Crociere sono bloccati da ore – di fatto in isolamento – nel porto di Civitavecchia in attesa che nell’ospedale Spallanzani vengano effettuate le analisi necessarie a stabilire se una coppia di turisti cinesi di Hong Kong abbia contratto il coronavirus. In realtà è solo la donna cinese ad avere manifestato sintomi di tipo influenzale (che potrebbero far sospettare un malanno riconducibile al temuto virus), tuttavia, per precauzione anche il marito – che risulta in perfette condizioni di salute -è stato messo in isolamento nell’ospedale di bordo.

La coppia era arrivata da Hong Kong all’aeroporto Malpensa di Milano lo scorso 25 gennaio per poi dirigersi a Savona, dove è salita sulla nave per la crociera. Sulla nave ci sono 751 cinesi, di cui 374 imbarcati a Savona.

La nave “Costa Smeralda” nelle ultime ore, durante il suo tour, aveva fatto tappa a Marsiglia, Barcellona e Palma di Maiorca.

Comunque, il comandante della direzione marittima del Lazio della Guardia Costiera, Vincenzo Leone, ha affermato che « la situazione è sotto controllo e al momento non risulta che vi siano motivi di preoccupazione a bordo».

A sua volta il sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco, assicura che «si stanno seguendo tutti i protocolli previsti. Terremo costantemente monitorato il caso».

LE CIFRE AGGIORNATE SUL CONTAGIO E LE MISURE PRECAUZIONALI CHE RIGUARDANO ANCHE LO SPORT

Diamo intanto un aggiornamento sull’andamento del diffondersi del contagio in Cina e sulle contromisure messe in atto.

L’ultimo bilancio degli effetti del coronavirus è di 170 morti e 7.700 infezioni. L’aumento giornaliero delle vittime è stato di 38 unità, il più alto dall’inizio dell’epidemia; oltre 1.700 i nuovi casi. Infetti tre dei giapponesi rientrati da Wuhan. Oggi previsto il rimpatrio dei cittadini italiani e di quelli britannici. Sempre oggi riunione degli esperti Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità), che potrebbe dichiarare l’emergenza internazionale. In osservazione un turista cinese che si è sentito male in centro a Roma, ma per cause da accertare.

Si è appreso inoltre che risalgono a metà dicembre i primi casi di trasmissione da uomo a uomo del coronavirus 2019-nCoV e sono quindi precedenti perfino alla notifica dei primi casi dell’infezione.

LE RIPERCUSSIONI –

Ikea chiude in via temporanea tutti i suoi 30 store in Cina.

La Federcalcio cinese ha deciso di rinviare tutte le partite in programma nel 2020. L’epidemia rischia di far saltare anche il Gran Premio di Formula 1 di Shanghai in programma per il 19 aprile. La Fia valuterà il calendario delle prossime gare e, se necessario, prenderà tutte le misure necessarie per aiutare a proteggere la comunità mondiale degli sport automobilistici e il grande pubblico”.

La Toyota ha interrotto la produzione in Cina fino al 9 febbraio. Starbucks ha annunciato la chiusura temporanea di metà dei punti vendita in Cina. Pochi giorni fa anche McDonald’s aveva annunciato una decisione simile. Le compagnie aeree British Airways, United Airlines, American Airlines e Lufthansa hanno sospeso tutti i voli da e per la Cina.

In Europa i casi di contagio salgono a 10: oltre a quello in Finlandia, ce ne sono 5 in Francia e 4 in Germania.

LE MISURE IN ITALIA . «Italia – dice il presidente del Consiglio Giusppe Conte – è in prima linea per le misure di prevenzione e contrasto a questo virus. Confermiamo la nostra massima attenzione, ci manteniamo aggiornati per intensificare, se necessario, le nostre cautela. Già adesso, senza necessità di diffondere allarmismi e che si alimenti alcuna forma di panico, noi stiamo adottando tutte le iniziative per fronteggiare i rischi connessi al coronavirus. Non siamo preoccupati, ma siamo vigili».

«Stiamo lavorando perché un volo parta domani e provi a raccogliere i 60 italiani che vivono lì e chiedono di poter rientrare da Wuhan», ha detto ieri il ministro della Salute Roberto Speranza durante la registrazione di una puntata di Porta a Porta. “La situazione è molto seria e non può essere sottovalutata – ha aggiunto Speranza -. Bisogna tenere alta l’attenzione ma non bisogna fare allarmismo. Ho chiesto una riunione urgente dei ministri europei perché anche gli altri paesi facciano altrettanto, ma stiamo parlando di nove casi in tutta Europa, non bisogna fare allarmismo”.

«Sono una cinquantina gli italiani che torneranno in Italia – ha detto poco il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri a Radio Radio – Stiamo valutando dove far proseguire la quarantena, che certamente ci sarà, limitata ad un quindicina di giorni, che è il periodo d’incubazione del virus».