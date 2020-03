CORONAVIRUS NEL MONDO/ Trump dichiara lo stato di emergenza negli Stati Uniti. Rinviate le elezioni amministrative in Gran Bretagna. Francia: chiuso il Louvre. Due “zone rosse” in Austria

Il presidente americano Donald Trump si è accorto che il coronavirus minaccia anche il suo paese ed ha dichiarato lo stato di emergenza in tutti gli Stati Uniti per contrastare il diffondersi dei contagi da covid-19, spiegando che ci saranno a disposizione almeno 50 miliardi di dollari per venire in soccorso delle aree più colpite, aggiungendo: “Chiederemo agli ospedali di preparare dei piani di emergenza”. Inoltre, incalzato dalle domande dei giornalisti, ha affermato che “probabilmente” si sottoporrà al test “molto presto“. Ha detto anche che si terrà in contatto con l’Italia per valutare come gestire l’emergenza.

REGNO UNITO – Impennata di contagi da coronavirus nel Regno Unito, che pure resta al momento ultimo per numero di casi fra i maggiori Paesi europei: secondo l’aggiornamento quotidiano del ministero della Sanità britannico, il totale censito a stamane è salito a 798, 208 in più rispetto a ieri.

Il numero dei morti accertati resta invece per ora fermo a 10, mentre aumentano i test eseguiti, portati quasi a quota 32.000, circa 2.000 nelle ultime 24 ore.

Il governo britannico ha formalizzato oggi la decisione di rinviare la tornata di elezioni amministrative prevista a maggio in Inghilterra a causa dell’emergenza coronavirus. Il voto verrà spostato addirittura di un anno: oltre le raccomandazioni della Commissione elettorale, che ieri aveva indicato la necessità di un rinvio almeno fino all’autunno. La consultazione più importante è quella per la poltrona di sindaco di Londra, sulla quale il laburista Sadiq Khan dovrà essere a questo punto prorogato.

AUSTRIA – Il governo austriaco ha individuato due zone rosse. Il cancelliere Sebastian Kurz ha annunciato l’isolamento della valle Paznaun e del centro sciistico St. Anton, dove si registrano dei focolai. Negli ospedali, che sono di competenza dei laender, sarà introdotto un divieto di visite, ad eccezione dei reparti di pediatria e cure palliative. L’Austria segue il modello italiano e chiude i negozi.

Resteranno aperti solo alimentari, farmacie, banche, poste e pochi altro esercizi commerciali essenziali. Da lunedì ristoranti e bar dovranno chiudere alle ore 15. Il cancelliere Sebastian Kurz ha rivolto un appello ai datori di lavori di consentire lo smart working.

FRANCIA – Conformemente alle direttive governative, il museo del Louvre ha chiuso oggi alle 18 e rimarrà chiuso fino a nuovo ordine. Il museo rende noto anche il rinvio della mostra “Da Donatello a Michelangelo – Sculture italiane del Rinascimento” che avrebbe dovuto aprire il 6 maggio con la collaborazione del Castello Sforzesco di Milano.