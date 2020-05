CORONAVIRUS NEL CALCIO/ La rivelazione del presidente Paolo Scaroni: “Al Milan abbiamo dei giocatori contagiati dal Covid-19 in via di guarigione”. Intanto, Ibrahimovic prepara il suo ritorno in Italia

di FABIO CAMILLACCI/ Il calcio italiano vuole ripartire ma in Serie A la lista dei club colpiti dal coronavirus si allunga. Dopo Fiorentina, Sampdoria e Torino, anche il Milan rivela di avere in rosa dei giocatori attualmente contagiati dal Covid-19. La società rossonera lo fa non in via ufficiale, ma attraverso le parole del presidente Paolo Scaroni durante WarRoom, il format web di Roma InConTra: “Al Milan abbiamo qualche giocatore contagiato in via di guarigione. Mentre Maldini, sia il padre che il figlio, ora stanno bene. Milanello è aperto e noi abbiamo già ripreso ad allenarci, mantenendo le distanze. Ci stiamo incamminando verso la ripartenza”.

La sottolineatura di Scaroni. Il presidente del Milan ha precisato: “Dobbiamo abituarci a convivere con il virus e questo vale anche per il calcio. Non è possibile stare fermi fino al contagio zero. In fondo possiamo adottare la formula tedesca che prevede che chi è malato vada in quarantena mentre gli altri continuano. Credo che anche Ibrahimovic voglia tornare a giocare”.

A proposito di Ibra. Zlatan Ibrahimovic tornerà in Italia nella giornata di lunedì. Dopo gli ultimi contatti odierni con i dirigenti rossoneri, lo svedese ha prenotato un volo da Stoccolma per Milano. Secondo quanto previsto dalle norme sanitarie italiane l’attaccante svedese dovrà osservare la quarantena a casa e sottoporsi allo screening medico prima di allenarsi a Milanello. La speranza per i rossoneri è che, in caso di ripresa della Serie A, Ibra possa aiutare la squadra a qualificarsi per le prossime coppe europee, e magari da lì trovare ulteriori stimoli per prolungare la sua avventura milanista.