CORONAVIRUS/ Misure più restrittive: da domani anche Campania e Toscana in “zona rossa”. Ed Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche in zona arancione

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un’ordinanza che istituisce due nuove aree rosse (Campania e Toscana, che vanno ad aggiungersi a Lombardia, Piemonte, Valle D’Aosta, Alto Adige e Calabria) e tre nuove aree arancioni (Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche, che si aggiungono a Liguria, Umbria, Basilicata e Sicilia). «So che stiamo chiedendo ancora sacrifici, ma non c’è

altra strada se vogliamo ridurre il numero dei decessi, limitare il contagio ed evitare una pressione insopportabile sulle nostre reti sanitarie», ha dichiarato il ministro.

CAMPANIA – Il motivo per il quale la Campania – che in un primo momento era stata tenuta in “zona gialla” in base ai parametri fissati dal Comitato tecnico scientifico – è stata ora portata in zona rossa va ricercato nella inefficienza parolaia del presidente della Regione, Vincenzo De Luca, cui competeva colmare le gravi lacune della struttura sanitaria regionale e che, invece di provvedere adeguatamente a ciò che era sua compito fare, ha continuato in esibizioni da “sceriffo”, chiudendo le scuole, e a polemizzare con il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris.

TOSCANA – A differenza dell0 “sceriffo” salernitano, il neo presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha accolto il passaggio della Toscana dalla zona arancione alla rossa, manifesta amarezza e sorpresa per il declassamento, perché – dice – “negli ultimi giorni i dati tendevano a un lieve miglioramento. Sono uomo delle istituzioni e rispetterò quanto deciso dal governo. Sono sorpreso e amareggiato perché i dati valutati dal Comitato tecnico scientifico vanno dall’1 all’8 di novembre. Oggi la Toscana si trova davanti a una situazione di lieve miglioramento. Sono convinto che ce l’avremmo potuta fare anche senza dover passare a zona rossa. Subire provvedimenti molti restrittivi per dati acquisiti dall’1 all’8 novembre non so se sia la cosa migliore. Oggi in Toscana il dato Rt è in graduale appiattimento. Dall’1 all’8 è cresciuto e dal 9 novembre i dati sono leggermente discendenti, tendenti alla stabilizzazione. Ci siamo impegnati per gli alberghi sanitari, per offrire altri 750 posti Covid per alleggerire gli ospedali. Abbiamo dati positivi per il tracciamento: con i 500 assunti nell’Asl Toscana centro il tracciamento dei contattati è al 71%, sulla costa siamo al 46% e addirittura al 97% nell’Asl Toscana sud est. Nel complesso il 65% dei positivi è tracciato nei contatti che ha avuto”. Giani ha ricordato che “abbiamo superato il muro dei 18500 tamponi giornalieri, di questi il 13,5% è risultato positivo. Il 2 di novembre era il 16,72%. Questo è un dato di tendenza che mostra che il contagio, anche se leggermente, si allenta. Per quanto riguarda i contagiati il 30 ottobre erano 2700, oggi 2478. Dopo una forte sofferenza di tutti i cittadini toscani i dati tendevano a una graduale stabilizzazione e quindi a un miglioramento”.

FRIULI VENEZIA GIULIA – Il presidente Governatore della regione, Massimiliano Fedriga, ha definito incomprensibile la scelta del Governo di dichiarare il Friuli Venezia Giulia zona arancione (da gialla che era), sulla base dei parametri presi in considerazione per giungere alla decisione. “Non possiamo sapere questo algoritmo e non possiamo sapere come vengono calcolati questi parametri”, mentre si sa che “sono parametri decisamente non determinanti nella lotta alla pandemia”. Inoltre, ha proseguito, “abbiamo migliorato molti altri parametri”.

MARCHE – “Una classificazione che fino a ieri non era prevista – osserva il presidente Francesco Acquaroli – seppur negli ultimi due giorni i numeri dei positivi erano oggettivamente cresciuti, in particolare quello dei sintomatici. Per questo stavamo studiando un’ordinanza anti-assembramento che a questo punto diventa inutile. Passando da regione ‘gialla’ a regione ‘arancione’ le restrizioni diventano più forti – ricorda il presidente – Tra le misure principali, i bar e i ristoranti potranno lavorare solo con consegne a domicilio o d’asporto fino alle 22 e dovranno restare chiusi. È vietato spostarsi tra regioni e tra comuni se non per comprovati motivi di lavoro, di salute, di studio o necessità. Dispiace sicuramente veder ulteriormente compresse le nostre libertà e penalizzata la nostra economia, ma invito comunque a rispettare le misure previste dal Dpcm che avranno una validità di due settimane a partire da questa domenica compresa”.

EMILIA ROMAGNA – “L’Emilia-Romagna da domenica si colora di arancione, ma di una tonalità più intensa rispetto alle altre regioni perché l’ordinanza regionale firmata ieri dal governatore Stefano Bonaccini non verrà del tutto spazzata via: le misure più severe rispetto a quanto previsto dalla fascia arancione saranno comunque applicate. Oltre ai cambiamenti fin qui imposti da Dpcm e zona “gialla”, per gli emiliano-romagnoli a partire da domenica in base alle disposizioni “arancio” del ministero della Salute si aggiungeranno lo stop agli spostamenti in entrata e in uscita con altre regioni, e da un Comune all’altro (salvo comprovati motivi da giustificare con autocertificazione). Anche nel proprio Comune si aggiunge la raccomandazione di evitare spostamenti non necessari nel corso della giornata. Altro cambiamento importante, che non era contemplato dall’ordinanza regionale, la chiusura di bar e ristoranti 7 giorni su 7, con asporto consentito fino alle 22 e consegne sempre possibili. Dell’ordinanza regionale firmata ieri da Bonaccini – che entra in vigore sabato 14 novembre – la misura principale che resta è quella della chiusura dei negozi la domenica, salvo farmacie, parafarmacie, generi alimentari, tabaccherie, edicole. Idem lo stop ai mercati all’aperto senza piani ad hoc dai Comuni (Bologna li ha vietati senza deroghe ad esempio) e stop nei prefestivi alle medie e grandi aree di vendita oltre che ai centri commerciali. Nei negozi alimentari solo un componente per famiglia. Ulteriore misura aggiuntiva non prevista dalla zona arancione ma in vigore dalla settimana prossima per via dell’ordinanza regionale la sospensione delle lezioni di ginnastica, canto e strumenti a fiato alle scuole elementari e medie. L’attività sportiva dovrà evitare centri storici e luoghi solitamente affollati.