Covid in Italia: settembre si apre con un lieve calo dei contagi ma tornano a crescere i ricoverati in terapia intensiva

In Italia ci sono 978 nuovi casi di coronavirus (in leggera diminuzione rispetto ai 996 di lunedì 31 agosto), di cui 242 in Lombardia, 125 nel Lazio e 102 in Campania. Gli attualmente contagiati sono 26.754, mentre il totale sale a 270.189. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati anche 8 decessi, per un totale da inizio emergenza che arriva a quota 35.491.

Sale il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: 107 contro i 94 di lunedì. I guariti nelle ultime 24 ore sono 291, in crescita rispetto al giorno precedente, quando erano stati 117. Aumentano anche i tamponi eseguiti: 81.050 contro i 58.518 di lunedì.

Milano la Provincia con più casi odierni. Quasi la metà dei nuovi positivi al coronavirus registrati in Lombardia (242) si trova nella provincia di Milano (114), di cui 67 a Milano città. A Bergamo sono 11, a Brescia 43, a Como 7, a Cremona 5, a Lecco 2, a Lodi: 1, a Mantova 8, a Monza e Brianza 10, a Pavia 10, a Sondrio 0 e a Verese 14. Lo riferisce la Regione Lombardia nel suo bollettino quotiano.