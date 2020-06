CORONAVIRUS IN ITALIA, DATI IN CALO/ I nuovi casi sono 175, i morti 8: il numero di vittime più basso da inizio marzo. Terapie intensive sotto quota 100. Preoccupano però i nuovi focolai

Numeri sempre in ribasso per quanto riguarda l’andamento del coronavirus in Italia, in base ai dati diffusi dal Ministero della Salute. Sono infatti 175 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore rispetto ai 259 di venerdi. Il numero totale da inizio emergenza sanitaria sale così a 240.136 contagiati. Trend discendente anche sul fronte vittime: 8 in più rispetto al 26 giugno quando erano state 30. E’ il dato più basso dal primo marzo quando i morti furono 5. Complessivamente i decessi per Covid-19 salgono a quota 34.716. Inoltre, per la prima volta i ricoverati in terapia intensiva sono sotto quota 100. Nessuna vittima in 15 regioni, per il resto: 3 in Piemonte, 2 in Lombardia, 1 nel Lazio, in Liguria e in Umbria.

I dati della Lombardia. I nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono 77, di cui 21 in seguito ai test sierologici e 32 “debolmente positivi”, a fronte di 9.568 tamponi eseguiti. I pazienti in terapia intensiva sono 43 (4 in meno di venerdì) e quelli in terapia non intensiva sono invece 415 (-86). Sono 4 i casi a Milano e provincia e solo 1 a Milano città.

Preoccupano però i nuovi focolai. A Bologna presso l’azienda di logistica Bartolini, sono 107 i casi totali di positività: 79 sono i dipendenti trovati positivi al Covid-19, 28 sono familiari o conoscenti. In Campania c’è il problema di Mondragone ma il presidente della Regione Vincenzo De Luca ribadisce: “In Campania zero contagi, zero decessi, zero ricoveri in terapia intensiva, a fronte di 3.151 tamponi. A Mondragone, nelle cinque palazzine messe in quarantena non vi è più alcun abitante positivo dopo che quelli già rilevati sono stati trasferiti in strutture sanitarie”.

Nuovi casi nel bellunese e sul litorale romano. Dopo aver scoperto la positività al Covid-19 di due dipendenti di un negozio di Feltre (Belluno), è stato attivato un accurato contact tracing che ha portato all’esecuzione del tampone a 25 persone. Dai test sono emersi tre nuovi positivi, che a loro volta comporteranno nuovi accertamenti urgenti con tampone. Mentre due ristoranti sono stati chiusi a Fiumicino, dove è stato individuato un nuovo focolaio di coronavirus. Tra i 400 tamponi eseguiti, 8 sono risultati positivi.