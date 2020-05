CORONAVIRUS in ITALIA/ Aggiornamento del 3 maggio: continuano l’aumento dei guariti e il calo dei numero dei decessi, ma sono ancora troppi nuovi contagi: 1.389

Continua, per il quinto giorno consecutivo, il numero delle persone malate di coronavirus in Italia: sono attualmente 106.527 (cioè 321 in meno di ieri), di cui 22.068 ricoverati in ospedale con sintomi e 82.286 in isolamento domiciliare. Ma purtroppo il numero dei morti è stato anche nelle ultime 24 ore di […]