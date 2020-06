CORONAVIRUS IN ITALIA/ Aggiornamento del 19 giugno: 251 i nuovi contagi, altri 1.363 i guariti

L’incremento giornaliero del totale dei contagiati da coronavirus dall’inizio dell’epidemia è oggi di 251 nuovi contagi (ieri era 333), 157 dei quali in Lombardia, pari al 62,5%. Sono 5 le regioni ad aumento zero: Marche, Campania, Valle D’Aosta, Calabria e Basilicata. Torna a scendere l’incremento giornaliero delle vittime, 47 nelle ultime 24 ore, in calo rispetto alle 66 di ieri. In Lombardia nell’ultima giornata se ne sono registrate 18 mentre ieri erano state 36. Il numero totale sale dunque a 34.561.

Sono saliti a 181.907 i guariti e i dimessi, con un aumento rispetto a ieri di 1.363. Giovedì era stato di 1.089. I malati di coronavirus in Italia sono adesso in tutto 21.543 (1.558 meno di ieri). Dopo l’aumento di ieri, tornano infine a scendere i ricoveri in terapia intensiva: oggi sono 161, 7 meno di ieri quando erano 168.