CORONAVIRUS in ITALIA/ AGGIORNAMENTO alle 18 del 14 marzo: 21.157 contagiati, 17.750 i malati (di cui 1.518 in terapia intensiva), 1.966 i guariti, 1441 i morti

Tra le vittime di oggi anche un operatore tecnico del 118 dell’ospedale “Giovanni XXIII” di Bergamo, Diego Bianco (foto a sinistra), che avrebbe compiuto 47 anni a maggio, sposato e padre di un figlio.

Tra coloro che si sono aggiunti alla lista dei contagiati oggi c’è anche il vice ministro alla Salute, Pierpaolo Silieri, che – tra l’altro – andò in Cina ad organizzare il ritorno in Italia di 56 nostri connazionali e che è stato ospite di molte trasmissioni televisive in queste settimane. Positiva anche la viceministra Anna Ascani che è in isolamento (nella foto a destra i vice ministri Ascani e Silieri). Il consigliere regionale della Lombardia Marco Colombo, ex sindaco leghista di Sesto Calende, è ricoverato in terapia subintensiva all’ospedale di Circolo di Varese. È stato inoltre trasferito all’ospedale “Cotugno” di Napoli il deputato Edmondo Cirielli.

RICHIAMO ALL’OSSERVANZA DELLE REGOLE. Poiché, come si vede, l’epidemia continua a diffondersi e a fare vittime, il governo ha fatto appello a non mettersi in viaggio “nemmeno per tornare in famiglia”. E poiché ieri c’è stata una nuova ondata di partenze di cittadini di origini meridionali da Milano verso le regioni di origine è stato necessario sospendere i treni notturni diretti al Sud e i collegamenti con la Sardegna. Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, si è nuovamente espresso sui social, criticando questo comportamento, poiché si è registrato in Puglia un balzo di 50 nuovi casi di pazienti positivi al coronavirus, che ha portato i contagiati a 158. Su facebook ha scritto: “Ci state portando tanti altri focolai di contagio che avremmo potuto evitare“.