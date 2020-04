CORONAVIRUS in ITALIA/ Aggiornamento al 9 aprile: per il 6° giorno consecutivo diminuisce il numero dei ricoverati in terapia intensiva

Per il sesto giorno consecutivo – informa la Protezione civile – calano ancora i ricoveri di contagiati da coronavirus ricoverati in terapia intensiva. Sono 3.605 i pazienti nei reparti, 88 in meno rispetto a ieri. Di questi, 1.236 sono in Lombardia, in calo di 21 rispetto a ieri. Dei 96.877 malati complessivi, 28.399 sono poi ricoverati con sintomi – cioè 86 in meno rispetto a ieri – e 64.873 sono quelli in isolamento domiciliare. Vi è stato un incremento rispetto a ieri di 1.615. Mercoledì l’incremento era stato di 1.195.

“I pazienti Covid 19 in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi sono arrivati a 64.877, il 67% del totale, un dato cresciuto solo ad aprile dell’8%. Ciò dimostra il calo della pressione sugli ospedali, assieme al calo dei ricoverati nei reparti o in terapia intensiva”, ha detto il capo della Protezione civile Angelo Borrelli in conferenza stampa.

“Oggi, pur nel numero ancora importante di decessi – ha detto il presidente del Consiglio superiore di sanità (Css) Franco Locatelli in conferenza stampa alla Protezione civile -, ci sono 10 regioni, principalmente del centro sud, e la provincia autonoma di Bolzano, in cui il numero di morti giornaliero è inferiore a 10. Un risultato importante largamente da attribuirsi alle misure restrizione oltre che alla capacità di tutto il Sistema sanitario di fronte alla situazione emergenziale”.

“Dico in maniera chiara che tutto quello che riguarderà la riaccensione delle attività produttive non essenziali andrà fatto con molta cautela per evitare una seconda ondata di contagi”, ha detto Locatelli sottolineando che si tratta della posizione del ministro della Salute, “che io supporto”.