CORONAVIRUS in ITALIA/ Aggiornamento al 4 giugno: 177 i nuovi contagiati, 88 i deceduti. Il totale dei guariti arrivato a 161.895, i ricoverati in terapia intensiva scesi a 338

Numero più confortanti, nell’aggiornamento di oggi, 4 giugno, sull’andamento dell’epidemia di covdf-19 perché la cifra dei nuovi contagiati nell’arco delle ultime 24 ore , fornito dalla Protezione civile, risulta molto più contenuto di ieri: è di 177 (di cui 84 in Lombardia) contro i 321 di ieri (quando in Lombardia erano stati 237).

I morti, invece, sono stati più di ieri: 88 rispetto ai 71 di mercoledì. Sono saliti a 161.895 i guariti e i dimessi (con un incremento rispetto a ieri di 957) in totale dall’inizio dell’epidemia. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono in tutto 338, 15 meno di ieri.