CORONAVIRUS in ITALIA/ Aggiornamento al 28 marzo: 3.651 nuovi contagiati e 889 morti, che fanno superare il totale di diecmilia. Sono però 1.454 i guariti. Volontariato e solidarietà

Il quotidiano rapporto della Protezione Civile, comunicato in conferenza stampa dal commissario per l’emergenza Angelo Borrelli (rientrato dopo un breve periodo di malattia), ci ha aggiornati sull’epidemia di covid-19 in Italia ad oggi, 28 marzo, fornendoci le seguenti cifre: rispetto ad ieri il numero dei contagiati è aumentato di 3.651 unità, raggiungendo la cifra complessiva di 70.065 persone, delle quali 3.856 si trovano in terapia intensiva, 26.876 ricoverate, 39.533 (pari al 56% del totale) in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi.

Purtroppo è ancora alto il numero delle persone morte nelle ultime 24 ore: sono 889, che fanno superare la terribile quota di diecimila totali, un tetto compensato psicologicamente dalla cifra di altre 1.454 persone guarite, che hanno raggiunto finora il totale di 12.384.

Borrelli ha colto l’occasione per informare l’opinione pubblica anche su alcuni fatti. Questi in sintesi: 1.) ben 11.636 risposte all’appello della Protezione civile per la ricerca di personale volontario; 2.) 7.514 persone hanno risposto all’appello per il reclutamento d’urgenza di personale infermieristico; 3.) le donazioni alla Protezione civile per l’emergenza hanno raggiunto i 61 milioni di euro, di cui 7 già spesi per l’acquisto di mascherine e ventilatori; 4.) altri 6 ricoverati in terapia intensiva sono stati accolti nell’ospedale di Colonia in Germania.