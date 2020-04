CORONAVIRUS in ITALIA/ Aggiornamento al 17 aprile: oggi il più basso incremento di contagiati dal 2 marzo, ma ancora alto il numero (575) delle persone decedute

Il rendiconto quotidiano della Protezione civile (che d’ora in poi sarà bisettimanale) sull’andamento dell’epidemia di coronavirus ci fa sapere che ad oggi, venerdì 17, i malati in Italia sono complessivamente 106.962, con un aumento di 355 rispetto a ieri, quando l’incremento era stato di 1.189. Si tratta dunque dell’aumento più basso dal 2 marzo. Il totale dei casi (tra malati in cura, guariti, e deceduti) assomma a 172.434.

Confortante è anche il dato dei ricoverati in terapia intensiva, diminuiti di 124, quindi attualmente sono in tutto 2.812, di cui ben 971 nella sola Lombardia. Da segnalare anche un record di guariti: 2.563 nelle ultime 24 ore, per cui si raggiunge un totale di 42.727. A fronte di questi dati incoraggianti c’è purtroppo un numero ancora troppo alto di persone che ha hanno perduto la vita tra ieri e oggi: ben 575, che fanno salire il totale di questo tristissimo bilancio alla cifra di 22.745 vittime. E tra loro sono ben 103 i medici e almeno 40 gli infermieri.