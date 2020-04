CORONAVIRUS in ITALIA/ Aggiornamento al 16 aprile: ancora 525 morti e 1.189 contagiati in più in un giorno, anche se altre 2.072 persone sono guarite e continua il calo dei ricoveri in terapia intensiva. Prudenza sulla “ripartenza”

Questi sono i dati sul coronavirus in Italia aggiornati alle ore 18 di giovedì 16 aprile dalla Protezione civile: nelle ultime 24 ore hanno perso la vita altre 525 persone, per cui il totale delle vittime dall’inizio dell’epidemia è arrivato alla cifra di 22.170. I casi attualmente positivi sono 106.607, cioè 1.189 in più nelle ultime 24 ore. Invece, scende ancora il numero delle persone ricoverate con sintomi: 750 in meno rispetto a ieri, per un totale di 26.893.

Continua inoltre a migliorare la situazione nei reparti di terapia intensiva, dove si trovano attualmente 2.936 pazienti (143 in meno); le persone in isolamento domiciliare sono 76.778.

Nelle ultime 24 ore sono guarite 2.072 persone, portando il totale dei guariti a 40.164.

Dall’inizio dell’emergenza i casi totali di contagio accertati sono 168.941. In tutto, sono stati eseguiti 1.178.403 tamponi.

Questi dati non autorizzano ancora a previsioni incoraggianti per i tempi di un ritorno, sia pur graduale, alla “normalità”. Le pressioni, invece, si fanno sempre insistenti e soprattutto alle regioni ancora con i più alti indici di morbilità e mortalità. C’è da augurarsi perciò che prevalgano prudenza e razionalità, calcolando il costo ben più alto che potrebbe aversi in vite umane e in paralisi economica in caso di un arresto del lentissimo progredire verso un contenimento dell’epidemia.