CORONAVIRUS in ITALIA/ Aggiornamento al 10 maggio/ Il numero di contagiati più basso da febbraio: 802, e di morti 165. Parte l’indagine di sieroprevalenza su scala nazionale

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati in Italia 802 nuovi contagiati. È il dato più basso in assoluto dall’inizio del diffondersi dell’epidemia nel nostro paese. Da notare che ad esso contribuiscono la Lombardia (con 282 casi) e il Piemonte (con 116 casi) in misura ancora molto alta. Se questo andamento troverà conferma nei prossimi giorni, si può sperare di attuare ciò che il governo ha detto di voler fare: un ulteriore passo avanti nell’alleggerimento delle misure restrittive nella circolazione delle persone, il lockdown (distanziamento tra le persone), che sta dando risultati decisivi per sconfiggere l’ulteriore diffondersi dell’epidemia. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile.

Più basso (dal 10 marzo a oggi) anche il dato più doloroso, quello dei deceduti, che comunque assommano a 165, portando il totale delle vite umane cancellate in Italia dal virus a 30.560. Continuano a diminuire anche i ricoverati in terapia intensiva per coronavirus in Italia: sono 1.027 (7 meno rispetto a ieri), di cui in Lombardia sono 348 (18 più di ieri). I pazienti guariti dal Covid-19 in Italia sono 105.186, con un incremento di 2.155 rispetto a ieri. Complessivamente sono 83.324 gli attuali malati di coronavirus in Italia, in calo rispetto a ieri di 1.518. .

Intanto il sottosegretario alla salute Sandra Zampa, in riferimento all’indagine di sieroprevalenza approvata in Consiglio dei ministri, ha spiegato che partiranno “immediatamente” i test sierologici che permetteranno di “scattare una fotografia dello stato di salute degli italiani esclusivamente rispetto al Covid-19. La campionatura dovrebbe confermare quello che gli scienziati dicono e cioè che l’80% della popolazione non è venuta in contatto con il virus”.