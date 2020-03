CORONAVIRUS in ITALIA/ 23.073 contagiati dall’inizio dell’epidemia, 2.479 guariti, 1.841 in terapia intensiva, 2.158 deceduti

Sono 23.073 in Italia le persone che hanno contratto il covid-19 dall’inizio dell’epidemia. Di queste, 2479 sono guarite mentre 1.851 sono ricoverate in terapia intensiva, 10.197 sono in isolamento domiciliare, e, purtroppo, 2158 sono decedute (414 tra ieri e oggi).

A causa della saturazione dei posti negli ospedali della Lombardia, sono stati disposti i trasferimenti di altri 7 pazienti dalla Lombardia in altre Regioni (47 in tutto). «Siamo arrivati a 600 tende di pre-triage” – dicono dalla Protezione Civile – e domani distribuiremo su tutto il territorio nazionale da 1 milione e mezzo a due milioni di mascherine chirurgiche e altre 300mila modello FFP2».