Coronavirus, il punto al 21 giugno: 24 morti, nuovo minimo dall’inizio dell’epidemia. Sono ben 16 le regioni con zero vittime

Il consueto punto giornaliero sull’andamento del coronavirus in Italia. I dati della Protezione Civile fanno sapere che nelle ultime 24 ore, il numero dei decessi da Covid-19 segna un nuovo minimo: “solo” 24 morti. E anche i nuovi positivi sono stabili. Dati che fanno ben sperare e inducono all’ottimismo; ma il “rischio estate”, con la movida e le spiagge affollate, purtroppo è una realtà guardando quello che è accaduto in questo primo week-end estivo. Intanto, le vittime da coronavirus non erano così poche dal 2 marzo quando furono 18; in quel periodo l’epidemia aveva appena fatto capolino nel nostro Paese.

In linea con gli scorsi giorni anche i nuovi casi (224) rispetto ai 40.545 tampo ni effettuati. Gli attuali positivi scendono così sotto quota 21mila (20.972, 240 in meno rispetto a sabato) in virtù dei 440 guariti. Continuano a calare anche le terapie intensive: 4 in meno, per un totale di 148. Tra i 224 contagi di domenica 21 giugno inoltre il primato spetta sempre alla Lombardia, con 123 casi (il 57%) e 13 decessi. Buone notizie sul fronte ricoveri, sempre in calo: in terapia intensiva ci sono 53 pazienti (1 in meno di sabato), 1260 nei reparti di degenza (141 in meno).

Sono 16 a momento le Regioni con zero vittime. In 16 Regioni infatti non ci registrano morti. Quelle che ancora oggi contano le vittime sono: Lombardia (13), Piemonte (6), Emilia Romagna (1) e Liguria (4). Con la pandemia in flessione costante in tutta Italia l’attenzione si concentra sulle regioni ancora “attive” dal punto di vista del virus; oltre alla Lombardia anche il Piemonte e la Liguria, parzialmente il Lazio.