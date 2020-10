CORONAVIRUS/ Aggiornamento del 21 ottobre in Italia/ 15.199 i nuovi contagiati anche se con più tamponi ( 177mila) e 127 i deceduti

Nuova impennata dei dati sui nuovi casi di positività al coronavirus; nelle ultime 24 ore sono stati 15.199 i contagiati (ieri erano stati 10.874). Sono 127 i deceduti (ieri 89). E’ il dato più alto da quando è ripreso a crescere il contagio. Lo rende noto il bollettino del ministero della Salute. Se ci può essere di conforto (ma non è così) va fatto notare che lo stesso fenomeno, in proporzioni maggiori, si sta verificando in tutta Europa.

In Campania nelle ultime 24 ore sono stati 1.760 rispetto ai 1.312 di ieri i nuovi contagi. I tamponi effettuati sono stati 13.878 contro i precedenti 10.205. I morti sono 11, deceduti tra il 17 ed il 20 ottobre ma registrati nella giornata di ieri.

Sono oltre 4000 i nuovi positivi registrati oggi in Lombardia, a fronte di circa 36 mila tamponi eseguiti. Sono numeri record per la regione che portano il rapporto tamponi/positivi circa all’11%, rispetto al 9,3% di ieri. Dei nuovi positivi circa 300 sono ricoverati in reparti covid e un decina in più sono i pazienti in terapia intensiva. Il precedente record di casi positivi era del 21 marzo scorso con 3251 positivi ma un numero di tamponi molto più contenuto.

In forte crescita i contagi a Milano e, soprattutto, nella provincia di Monza e Brianza, dove i casi sono passati dai 123 di ieri ai 671 di oggi. Dei 4.125 nuovi positivi in Lombardia, con 36.416 tamponi effettuati, quasi la metà arriva dalla città metropolitana di Milano, dove ci sono 1.858 casi, di cui 753 a Milano città. Sono 20 i decessi per un totale di 17.123 morti in regione dall’inizio della pandemia. In forte crescita i ricoveri non in terapia intensiva (+253, per un totale di 1.521), in aumento anche i ricoveri in terapia intensiva (+11, 134). Oltre a Milano e Monza e Brianza, restano alti i contagi nelle province di Varese (287) e Pavia (242) e tornano a salire anche in quelle di Brescia (196) e Bergamo (112).

Su oltre 20 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 1.219 casi positivi, 16 i decessi e 133 i guariti. Il rapporto tra i tamponi e i positivi è 5,9%. “Si prevede un aumento Rt soprattutto nelle province, Roma sta tenendo”, dice l’assessore alla sanità del Lazio Alessio D’Amato. La rete ospedaliera è entrata nella settima fase e sono programmati a regime circa 3.000 posti riservati a covid. E’ stato avviato il sistema di prenotazione online dei drive-in, da ieri effettuate 5 mila prenotazioni: presto tutti i drive di Roma avranno accesso solo previa prenotazione online.

E’ record per i tamponi fatti nelle ultime 24 ore: sono stati oltre 177 mila con una incidenza rispetto ai nuovi casi pari all’8,5%. Lo si evince dai dati del ministero della Salute.