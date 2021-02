CORONAVIRUS/ Aggiornamento del 17 febbraio: ancora 12.074 contagiati su 294.411 tamponi (indice del 4,1%) e 369 i morti

Sono 12.074 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore su 294.411 tamponi effettuati, quindi con un indice di contagiosità del 4,1% (leggermemte superiore a quello del giorno precedente, quando era stato del 3,8%). Lo rende noto il bollettino quotidiano del ministero della Salute. Le vittime sono, invece, 369. Le persone attualmente positive in Italia sono 388.864 (-4.822), mentre il totale delle vittime è salito a 94.540 dall’inizio della pandemia. Le persone guarite o dimesse sono in totale 2.268.253 (16.519 in più rispetto a ieri).

I pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia sono 2.043, cioè 31 in meno rispetto a ieri nonostante i 113 ingressi nelle ultime 24 ore. Le persone ricoverate con sintomi sono invece 18.274 (189 in meno rispetto a ieri).