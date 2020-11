CORONAVIRUS/ Aggiornamento del 16 novembre: meno nuovi contagi, ma rapporto al 18% rispetto ai tamponi. Un altro vaccino (della statunitense “Modrrna”) sarà disponibile con un’efficacia del 94% e conservabile anche a soli 20 gradi sotto zero

Sono 27.354 i nuovi contagi di coronavirus in Italia resi noti oggi 16 novembre nel bollettino diffuso dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 504 morti, che portano il totale a 45.733 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 152.663 tamponi e il rapporto di contagiosità è salito al 18%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.492, con un incremento di 70 unità. In ospedale, nel complesso, 32.536 persone (+489).

PRONTO UN ALTRO VACCINO

Ma intanto arriva oggi un’altra buona notizia sul fronte vaccini anti-Covid-19. La società statunitense Moderna informa che il prodotto sviluppato dalla biotech americana mRna-1273 “ha raggiunto il parametro primario di efficacia nella prima analisi preliminare dello studio Cove di Fase 3”. Lo studio della fase 3 mostra “un’efficacia del vaccino del 94,5%”. La prima analisi preliminare ha visto 95 partecipanti con casi confermati di Covid-19. La notizia arriva nel giorno dell’avvio della revisione accelerata sul vaccino da parte dell’Ema, l’Agenzia europea del farmaco.

Il lavoro illustrato oggi ha analizzato anche i casi gravi di Covid-19: sono stati inclusi in particolare 11 casi gravi (come definiti nel protocollo di studio) in questa prima analisi ad interim. “Tutti gli 11 casi si sono verificati nel gruppo trattato con placebo e nessuno nel gruppo vaccinato con mRna-1273″. I 95 casi di Covid-19 includevano 15 over 65 e 20 partecipanti appartenenti a minoranze. Sulla base di questi dati, Moderna intende presentare la richiesta d’autorizzazione all’uso d’emergenza alla Food and Drug Administration Usa “nelle prossime settimane”.

Il particolare più interessante è che per la conservazione di queso vaccino non occorrono contenitori refrigerati a 80 gradi sotto lo zero, ma sono sufficienti i 20 gradi sotto zero garantiti da normali frigoriferi.