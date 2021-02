CORONAVIRUS/ Aggiornamento del 10 febbraio/ Tasso di positività del 4,1% su 310.994 tamponi, 336 i morti

Il quotidiano bollettino del ministero della Salute ci fa sapere oggi, 10 febbraio, che sono 12.956 i nuovi casi di coronavirus in Italia registrati nelle ultime 24 ore su 310.994 tamponi, con un tasso di positività del 4,1% rispetto al 3,9% di ieri. Le vittime sono, invece, 336. Le persone attualmente positive sono 410.111 (-3.856), mentre i guariti o dimessi sono 2.165.817 (+16.467). Il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva in Italia sono 2.128, 12 in meno nonostante i 155 nuovi ingressi. Sono 19.280 (-232) i pazienti ricoverati con sintomi. La Valle d’Aosta è l’unica regione a non registrare vittime nelle ultime 24 ore. Il totale dei morti per il coronavirus ad oggi in Italia sono 92.338.