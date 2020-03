CORONAVIRUS/ Aggiornamento dei dati alle ore 20 del 10 marzo: dei 10.149 finora contagiati 1.004 sono guariti, 8.514 sono malati, 631 sono morti

Sono fino ad oggi (alle ore 20 del 10 marzo) 10.149 le persone contagiate dal coronavirus in Italia; 8.514 di queste sono ancora ammalate (di cui in terapia intensiva 877), 1.004 sono guarite, 631 sono morte. Il dato è stato fornito dal commissario per l’emergenza Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione Civile.

“Dai dati aggiornati a ieri – ha precisato il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro – ci sono circa il 5-7% di persone con meno di 30 anni che hanno contratto il coronavirus . Il dato “conferma che queste fasce di età sono meno suscettibili, ma significa anche che il loro comportamento è fondamentale per evitare contagio”.

“Le misure che ci siamo dati – ha detto il presidente dell’Iss, Silvio Brusaferro – sono misure non istantanee, ma sono coerenti con i tempi di incubazione, che raggiungono i 14 giorni. Ma sappiamo che i valori più frequenti di manifestazione dei sintomi avvengono tra i 4 e i 7 giorni. I comportamenti di persone che si radunano in spazi ristretti sono legati a condizioni per cui se c’è una persona positiva (oggi – ndr), una parte significativa di quel gruppo potrebbe avere dei sintomi entro domenica”.