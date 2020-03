CORONAVIRUS/ Aggiornamento alle ore 8 del 1° marzo/ 1050 finora i contagiati, di cui il 52% in isolamento domiciliare, il 38% in ospedali, il 10% in terapia intensiva. 29 le persone decedute, 50 guarite.

Sono 1.050 le persone che a oggi sono risultate positive al coronavirus in Italia. Di queste 29 sono decedute per il sopraggiungere del contagio in una condizione fisica debilitata da altre gravi malattie asssociate all’età avanzata. Gli ultimi 8 decessi sono avvenuti 6 in Lombardia e 2 in Emilia Romagna. I guariti finora sono 50 .

Dei 1050 contagiati, “il 52% dei casi è in isolamento domiciliare”, mentre “i ricoverati con sintomi sono 401, il 38% del totale e 105 sono in terapia intensiva pari al 10%”.

“Sono stati 552 i contagiati in Lombardia, pari al 52% totale, 189 in Veneto pari al 18%”, ha detto ancora il capo della Protezione civile, Borrelli (foto), aggiungendo che invece il “20%” dei casi si è verificato in Emilia Romagna. Dal capo dipartimento della Protezione Civile arriva, infine, l’invito a “non intasare i numeri di emergenza”.