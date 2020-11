CORONAVIRUS/ Aggiornamento al giorno 11 novembre: meno nuovi contagi di ieri (32.961 contro 35.018) ma ben 623 persone sono morte. Ancora un allarme dei sanitari per la situazione negli ospedali

Sono 32.961 i nuovi contagi da coronavirus individuati nelle ultime 24 ore in Italia, cioè meno di ieri quando se ne registrarono 35.o18 su un numero inferiore di tamponi; ma il numero delle vittime arriva oggi a 623, che portano il totale dei morti a 42.953 dall’inizio dell’epidemia, e il numero totale dei contagiati a superare il milione, cioè 1.028.424.

E’ stata superata la soglia dei 3 mila pazienti (per l’esattezza 3.081) in terapia intensiva con i 110 che si sono aggiunti nelle ultime 24 ore.

E’ interessante constatare che il rapporto tra positivi e test è del 14,6%, in calo di 1,5% rispetto a ieri. Uno spiraglio? Sì, ma l’allarme lanciato, in una lettera aperta, dai medici internisti, geriatri e infermieri di Medicina interna è drammatico: «Gli ospedali sono ormai vicini al collasso, per carenza di personale e mancanza di posti letto a fronte dell’abnorme afflusso di malati per la rapida e vertiginosa diffusione dell’infezione da Covid. Non vanno dati messaggi che sminuiscono la situazione, che è drammatica».