CORONAVIRUS/ Aggiornamento al 7 dicembre/ Anche la ministra Lamorgese positiva al tampone (tra 13.770 di oggi), in isolamento fiduciario Di Maio e Bonafede. 528 i morti.

Anche la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese (foto) figura tra i 13.720 italiani che sono risultati nelle ultime 24 ore positivi al tampone per il coronavirus. La sua positività è stata accertata in seguito ad un tampone molecolare al quale la ministra si sottopone di routine ogni dieci giorni: prima di quello di stamattina ne ha fatti almeno altri dieci. Di conseguenza si sono dovuti mettere in auto-isolamento fiduciario i ministri della Giustizia, Alfonso Bonafede, e degli Esteri, Luigi Di Maio, che hanno avuto contatti con la loro collega stando seduti accanto a lei nella riunione del Consiglio del ministri. Entrambi continueranno a lavorare in collegamento internet.

Lamorgese si era sottoposta al tampone in tarda mattinata e poi era andata a palazzo Chigi per partecipare alla riunione di governo. Appena ricevuta dal medico la comunicazione della positività, la ministra – che è asintomatica – ha lasciato il palazzo del governo rispettando tutte le misure precauzionali e si è posta in isolamento. Il Consiglio dei ministri è poi ripreso e, successivamente, è terminato dopo pochi minuti.

Come si è detto, sono 13.720 i positivi al test sul coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo i dati della Protezione civile, ma sono soltanto 111.217 i test effettuati nelle ultime 24 ore, cioè oltre 52 mila in meno rispetto a ieri, per cui il rapporto tra positivi e tamponi è del 12,3%, in aumento per il secondo giorno consecutivo. Inferiori a ieri, ma pur sempre troppi, i decessi registrati oggi: 528.

Altri dati da segnalare: sono 144 i pazienti ricoverati in terapia intensiva in Italia nelle ultime 24 ore, portando il totale delle persone in rianimazione a 3.382. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 133 più di ieri, per un totale di 30.524 pazienti.

Il 39,9% dei decessi verificatisi per Covid in Italia dall’inizio della pandemia, è avvenuto in Lombardia, ovvero 22.252. A livello nazionale, l’età media dei deceduti è 80 anni mentre solo l’1,2%, ovvero 657, era under 50 e il 97% aveva malattie precedenti. E’ quanto mostra il Report sulle caratteristiche dei pazienti deceduti positivi a Sars-CoV-2 in Italia, basato sui dati aggiornati al 2 dicembre e che descrive le caratteristiche di 55.824 pazienti. La seconda regione per numero di decessi è l’Emilia Romagna con 5.805 (10,4% del totale), seguita da Piemonte 5.556 (10%), Veneto 3.899 (7%), Lazio 2.525 (4,5%) e Liguria 2.419 (4,3%).