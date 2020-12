CORONAVIRUS/ Aggiornamento al 6 dicembre/ Sono ancora 18.887 i nuovi contagi, ma sale la percentuale rispetto ai tamponi e sono ancora 564 i morti nelle ultime 24 ore. 17.186 i guariti o dimessi. Miozzo: «Verso una fase di raddoppio della criticità»

Sono 18.887 oggi i nuovi casi di coronavirus su 163.550 tamponi (pari all’11,54%, più alta di ieri), e 564 i morti, registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo quanto comunicato dal Ministero della Salute. I guariti o dimessi sono 17.186. Sono complessivamente 60.078 le persone morte in Italia dall’inizio dell’epidemia.

LA SITUAZIONE NELLE REGIONI

CAMPANIA – Sono 1.552 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall’analisi di 19.313 tamponi. Nel bollettino odierno dell’Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 32 morti.

LOMBARDIA – Sono 2.413 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia oggi secondo i dati resi noti nel bollettino del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 140 morti che portano il totale a 23.024 dall’inizio dell’emergenza.

VENETO – Sono 3.444 i nuovi casi di coronavirus in Veneto oggi secondo i dati resi noti nel bollettino del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 37 morti che portano il totale a 4.210 dall’inizio dell’emergenza nella regione.

PIEMONTE – Sono 1.269 i nuovi casi di coronavirus in Piemonte oggi secondo i dati resi noti nel bollettino del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 55 morti che portano il totale a 6.623 dall’inizio dell’emergenza nella regione.

PUGLIA – Sono 1.789 i nuovi contagi da coronavirus in Puglia oggi secondo i dati resi noti nel bollettino della regione. Da ieri sono stati registrati altri 24 morti.

FRIULI – Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 702 nuovi contagi (l’11,27 per cento dei 6.227 tamponi eseguiti). Sono inoltre stati registrati 20 decessi da Covid-19, a cui si aggiungono ulteriori 7 decessi pregressi inseriti oggi a sistema e afferenti al periodo dall’1 al 4 dicembre. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

TOSCANA – “I nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 753 su 12.142 tamponi molecolari e 2.074 test rapidi effettuati“. Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale sul coronavirus. “Oggi è il primo giorno di zona arancione, non abbassiamo la guardia. Buona domenica, Toscana!”, scrive Giani.

Il coordinatore del Comitato tecnico scientifico che dà le indicazioni al governo, Agostino Miozzo, affermato in una intervista televisiva che «ci apprestiamo ad entrare in una fase in cui avremo il raddoppio della criticità perché nei Pronto Soccorso arriveranno coloro che avranno l’influenza stagionale e coloro che avranno il Covid vero e proprio. Avremmo potuto imporre un lockdown assoluto, ma non possiamo permettercelo. Immaginiamo misure restrittive ma compatibili con la vita del Paese». E poi ancora: «L’obbligo vaccinale prevede una norma di legge primaria. E’ un percorso che va fatto attraverso il Parlamento. Se dovesse esserci l’obbligo potrebbe esserci per categorie ad alto rischio come i sanitari. Per gli altri, come un semplice pensionato, vale più il convincimento che l’obbligo. Personalmente per le vaccinazioni sono per un’idea un po’ più rigida».