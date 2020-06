CORONAVIRUS/ Aggiornamento al 5 giugno: 518 i nuovi contagi (quando il giorno prima erano 177) e 402 solo in Lombardia

Oggi, 5 giugno, sono di nuovo risaliti i nuovi contagi in Italia: 518 (di cui 402 nella sola Lombardia) contro i 177 di ieri. In lieve calo invece le vittime: 85 rispetto alle 88 di ieri (21 in Lombardia). Dai dati della Protezione Civile emerge inoltre che ci sono nove regioni senza vittime: Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Umbria, Abruzzo, Sardegna, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia. Inoltre sono saliti a 163.781 i guariti e i dimessi per il coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 1.886. Giovedì l’aumento era stato di 957. Sono 316 i pazienti ricoverati in terapia intensiva in Italia, 22 meno di ieri. Di questi, 120 sono in Lombardia, 5 meno di ieri. I malati ricoverati con sintomi sono invece 5.301, con un calo di 202 rispetto a ieri, mentre quelli in isolamento domiciliare sono 31.359, con un calo di 1.229 rispetto a ieri.