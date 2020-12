CORONAVIRUS AGGIORNAMENTO al 22 dicembre/ Calata al 7,9% la percentuale dei positivi al tampone in Italia, ma ancora alto il numero dei morti: 628

Il bollettino di oggi 22 dicembre del ministero della Sanità ci riserva una buona notizia sul fronte dei contagi da coronavirus, purtroppo bilanciata da quella di un ancora troppo alto numero di morti. Dunque i nuovi casi di persone che sono risultate positive al tampone nelle ultime 24 ore sono 13.318 su 166.842 rilievi effettuati, quindi con un rapporto che scende al 7,9%. E’ invece ancora di 628 il numero delle vittime in un giorno, che porta il totale dei morti in Italia dall’inizio della pandemia a 69.842.

Attualmente in Italia ci sono 605.955 positivi, con un calo nelle ultime 24 ore di 7.627. L’incremento dei guariti e dei dimessi in un giorno è di 20.315, che porta il totale dei guariti dall’inizio dell’emergenza a 1.301.573.

Sono 2.687 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, 44 meno di ieri nel saldo tra ingressi e uscite. Secondo il ministero della Salute gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 201. Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 24.948 persone, con un calo rispetto a ieri di 197 pazienti.