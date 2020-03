CORONAVIRUS/ Aggiornamento al 21 marzo/ 793 morti (di cui 546 solo in Lombardia) nelle ultime 24 ore. 4825 nuovi contagi. 6.072 le guarigioni

Si fa purtroppo sempre più pesante il quadro dell’epidemia di coronavirus nel nostro paese. Il quotidiano rendiconto della Protezione civile e dell’Istituto Superiore di Sanità illustrato nella conferenza stampa delle ore 18 presenta oggi il seguente quadro: nelle ultime 24 ore sono morte 793 persone, di cui 546 solo in Lombardia (è il maggior incremento in un solo giorno). Dunque il numero totale delle persone uccise in Italia dal virus (o con il virus) ha raggiunto la cifra totale di 4825. Invece i nuovi contagiati sono complessivamente 6.072 (943 più di ieri) mentre le persone guarite sono 6.072 (943 più di ieri).

In totale i malati attualmente sono 42.681 (4.821 più di ieri), di cui in terapia intensiva sono 2.857.

Borrelli ha anche annunciato l’arrivo di 52 medici cubani che andranno a gestire l’ospedale da campo a Cremona.

Il presidente del Consiglio, Conte, ha annunciato che già oltre tremila medici hanno aderito al bando per un’assunzione straordinaria per la lotta al coronavirus.